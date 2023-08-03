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Зек-«вагнерівець» повернувся з війни додому та вбив шістьох росіян

Зек-«вагнерівець» повернувся з війни додому та вбив шістьох росіян

Колишнього найманця ПВК Вагнер заарештували у Карелії після звинувачень у вбивстві шістьох людей.

У Карелії амністований зек-“вагнерівець”, який повернувся з війни в Україні, разом із другом убив шістьох людей, повідомляє Кореспондент із посиланням на The Moscow Times.

В ніч проти 1 серпня в карельському селі Дерев’яне виявили зарізаними п’ятьох чоловіків та одну жінку.

Вбивства були скоєні у двох приватних будинках, які підпалили, аби замістити сліди.

Жертвами різанини стали чоловік похилого віку та його син; два брати з інвалідністю, їхня сестра та гість-пенсіонер. Слідчий комітет рф порушив кримінальну справу щодо вбивства двох і більше осіб.

Поліція затримала двох підозрюваних: 37-річного Максима Бочкарьова та 38-річного Ігоря Софонова. Обидва були засуджені за тяжкими статтями, у тому числі за вбивство, грабіж, розбій, зґвалтування та наркотики.

За інформацією місцевих ЗМІ, Софонов воював в Україні та повернувся до Росії цієї весни.

Інформацію підтвердили як місцеві жителі, і співрозмовники видання у силових структурах. За словами джерела, Софонов був завербований ПВК Вагнер.

Агентство Телевидения Новости

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