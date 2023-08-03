Торгували новонародженими дітьми: викрито злочинну організацію

За матеріалами оперативних співробітників Державної прикордонної служби України викрито злочинну організацію, яка займалася продажем новонароджених дітей іноземцям під виглядом сурогатного материнства.

У ході спільних дій правоохоронних органів встановлено, що до масштабної схеми з торгівлі людьми причетні представники низки приватних медичних центрів з Харкова та Києва, а також інші особи – адвокати, перекладачі, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Загалом 12 осіб, 2 з яких – організатори схеми, були керівниками медичних установ.

Грошова винагорода за новонароджену дитину коливалася від 50 000 до 70 000 євро.

Замовниками виступали іноземці з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також які завідомо не відповідають вимогам законодавства України.

Учасники групи підшуковували жінок із скрутним матеріальним становищем, які в подальшому погоджувалися стати сурогатними матерями для іноземних громадян. Їм обіцяли кошти у розмірі близько 12 тисяч євро.

Після пологів жінок змушували, в тому числі використовуючи тиск або матеріальну залежність, реєструвати дітей в органах реєстрації актів цивільного стану, повідомляючи завідомо неправдиві відомості щодо біологічного походження дитини, визнаючи батьківство іноземців.

В подальшому сурогатні матері, які за документами проходили як матері, оформляли заяви про відмову від дитини на користь іноземців, надаючи також дозвіл на вивезення дітей за кордон.

У межах слідства встановлено факти незаконного переміщення за кордон 8 немовлят та попереджено спробу вивозу за кордон ще однієї дитини, зокрема в минулому році в Харкові співробітники ДПСУ та НПУ затримали замовника – іноземця під час оформлення документів.

На даний час перевіряється близько 40 фактів переміщення новонароджених дітей з України за кордон в порушення чинного законодавства.

Проведено понад 40 обшуків в медичних центрах, за місцем проживання учасників злочинної організації, а також кількох іноземців-замовників, під час яких виявлено та вилучено речові докази злочинної діяльності – медичну документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, телефони, флеш носії тощо.

На даний час повідомлено 12 підозр організаторам і виконавцям у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 1 ч. 2 ст. 255 КК України, 5 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Агентство Телевидения Новости