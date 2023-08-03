30-річна харків’янка втягнула у заняття проституцією понад 100 жінок: викрито злочинну групу сутенерів

Серед фігурантів – організаторка і троє спільників. Свою злочинну діяльність вони організували на території столиці та кількох обласних центрів держави.

Поліцейські Департаменту міграційної поліції Національної поліції України спільно зі слідчими Печерського райуправління поліції столичного главку припинили діяльність злочинної групи, яка організувала надання сексуальних послуг за гроші, повідомляє національна поліція України.

У ході розслідування встановлено, що організатором цієї групи була 30-річна харків’янка.

Вона безпосередньо відповідала за функціонування злочинного бізнесу.

Для його реклами і розкрутки створили спеціалізований Telegram-канал, де пропонували сексуальні послуги дівчат модельної зовнішності.

Вартість сексуальних послуг повій сягала від 300 доларів США за годину до 2000 доларів США за ніч.

Організаторка сутенерської схеми, експлуатуючи дівчат, отримувала з кожного замовлення певний відсоток від суми їх заробітку.

До свого кримінального бізнесу вона залучила співучасницю, яка адмініструвала Telegram-канал з пропозиціями платних сексуальних послуг, а також двох чоловіків, які займалися доставкою повій замовникам.

Загалом у ході документування зафіксовано втягнення у заняття проституцією понад 100 дівчат.

Організаторку злочинної групи затримано в процесуальному порядку.

Їй повідомлено про підозру у вчиненні сутенерства в складі групи осіб за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України. За вчинення сутенерства у складі злочинної групи та втягнення осіб у заняття проституцією фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

Під час обшуків у фігурантів вилучено елітні автомобілі, готівку в гривнях і доларах США, банківські картки, які використовувалися для розрахунків з клієнтами, смартфони та сім-картки різних операторів мобільного зв’язку.

Агентство Телевидения Новости