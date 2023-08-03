Цигарки та спиртне на понад один мільйон вилучили харківські правоохоронці

Товар реалізували у великих обсягах під брендами відомих марок.

Збут підробленої тютюнової продукції здійснювався через магазини, торговельні павільйони, продуктові бази та ринки на території міста Харкова, області та через мережу Інтернет за допомогою поштових перевізників до інших областей України, повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці провели чотири санкціонованих обшуки за місцями незаконного збуту тютюнових виробів.

В результаті виявлені та вилучені мобільні телефони, 114 літрів речовини з характерним запахом спирту, 52 упаковки лікеро-горілчаних виробів невідомого походження типу «bag-in-box» відомих торгових марок «Jack Daniels», «Finlandia», «Jameson» ємністю по 3 літри кожна, понад 15 тисяч пачок тютюнових виробів, чорнові записи, гроші в сумі 25 тисяч гривень.

Слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости