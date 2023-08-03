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Замість автівки на фронт придбав собі криптовалюту: у Харкові викрито голову благодійного фонду

Замість автівки на фронт придбав собі криптовалюту: у Харкові викрито голову благодійного фонду

У вересні 2022 року керівництвом одного з харківських акціонерних товариств було вирішено надати допомогу у вигляді позашляховика Jeep одній з військових частин, яка виконує бойові завдання по відбиттю військової агресії рф проти України.

Автомобіль планували ввезти з-за кордону як гуманітарну допомогу, повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Як повідомили в ГУНП Харківської області, оскільки товариство не здійснює зовнішньоекономічну діяльність та не має можливості самостійно придбати транспортний засіб з-за кордону, керівництво підприємства звернулось по допомогу до 34-річного голови благодійної організації. Для закупівлі автомобіля на рахунок фонду була надана благодійна допомога у розмірі 253 000 гривень.

Однак чоловік не виконав зобов’язань з придбання транспортного засобу для військової частини, а перевів гроші частинами на власний рахунок та інші карткові рахунки відкриті в різних банках на різних осіб.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 34-річному чоловіку за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України), та за фактом розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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