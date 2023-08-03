«Нас чекали!»: звільнення Куп’янська стало відкриттям для харків’янина-нацгвардійця

Спецпризначенець Владислав розповів про побачене під час Слобожанського наступу. Особливо його вразило звільнення Куп’янська.

Владиславу 22 роки. Він родом з Харкова. Захищає нашу країну вже декілька років поспіль. Наразі воює у складі розрахунку ЗУ-23-2 батальйону спеціального призначення «Донбас» 15 Слов’янського полку. Початок повномасштабного вторгнення, який зустрів на Донеччині. Брав участь у звільненні ряду населених пунктів Донеччини та Харківщини.

Владислав, нацгвардієць

Шостого вересня 2022 року розпочався наступ на Харківщині. Балаклія вже стала наша і ми якраз почали рух в бік Волохового Яру. Ця операція тривала там день. Вона завершилася тільки вночі. А вже о сьомій ранку ми втратили своїх побратимів через авіаудар росіян.

Українським захисникам тоді вдалося прорватися аж до Куп’янська, не давши ворогу ніде закріпитися.

Владислав, нацгвардієць

Ми були в Куп’янську, ще все гриміло, а цивільні вже кричали нам з балконів, подіставали українські прапори, які були сховані весь час окупації, почали ними махати. Від цього були «мурахи по шкірі». Нас чекали!

Для Владислава побачене стало переломним психологічним моментом. У важких ситуаціях йому достатньо просто згадати той день у понівеченому війною Куп’янську, і сили та рішучість знов повертаються до нього. На менше, ніж звільнення кожного сантиметра української землі, скільки б вона не була в окупації, він не згоден.

Особиста війна Владислава триває вже майже п’ять років, з моменту прибуття до 15 Слов’янського полку строковцем. Наразі він відповідає за прикриття особового складу та військових об’єктів від гелікоптерів та БПЛА. Воював не лише на Донеччині та Харківщині, але й під Кремінною, «розбираючи» позиції російських загарбників із зенітки, поки працювали наші танки та артилерія. Сьогодні Владислав знов виконує бойові завдання в Донецькій області. Мріє якомога швидше вибити загарбників зі своєї країни, повернутися додому, до своєї дружини, з якою взяв шлюб лише місяць тому.

Нагадаємо: військовослужбовці батальйону спеціального призначення «Донбас» 15-го Слов’янського полку Національної гвардії є питомою складовою Сил Оборони України. Вони професійно нищать російських загарбників на східних рубежах та б’ються за волю й суверенітет українських земель.

Джерело: Відділення інформації та комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України.

Агентство Телевидения Новости