Працював у псевдополіції та «зливав» окупантам дані про учасників АТО та працівників СБУ: підозрюється експоліцейський

Досудовим розслідуванням встановлено, що помічник чергового сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1 Куп’янського РВП ГУНП в області під час окупації смт Шевченкове перейшов на бік ворога.

Спочатку він патрулював селище, затримував осіб, здійснював прийом заяв та повідомлень про злочини, а також охороняв новостворену «поліцію».

Згодом зрадник вже вирішив працевлаштуватись до так званого «Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», для чого подав всі необхідні документи. Окупанти призначили його на посаду «исполняющего обязанности участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции».

Аби догодити своїм куратором, він також «зливав» їм дані про відомих йому учасників АТО та співробітників СБУ.

Пізніше зрадника перепризначили та він став «уполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции №2 (дислокация пгт Шевченково)».

За «роботу» на окупантів він щомісячно отримував 45 тисяч рублів.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо експоліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Колишнього правоохоронця судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости