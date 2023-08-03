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У Харкові під час комендантської години патрульні знайшли мотоцикл, який перебував у міжнародному розшуку
Напередодні вночі у Харкові за порушення комендантської години патрульні зупинили водія мотоцикла Kawasaki. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що номерний знак не відповідає VIN номеру.
Про це повідомили в пресслужбі УПП Харківської області. Також, перевіривши наявні бази даних, стало відомо, що мотоцикл знаходиться у міжнародному розшуку.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.