У Харкові зі станції метро «Армійська» прибрали радянські зірки

Співробітниками КП «Харківський метрополітен» були демонтовані елементи декоративного оздоблення колійних стін у вигляді пʼятикутних зірок на станції «Армійська».

Про це повідомили у Харківському метрополітені.

Замість зірок було встановлено нові декоративні елементи оздоблення у вигляді герба міста Харкова та Державного герба України.

Вказані роботи було виконано у звʼязку з необхідністю дотримання норм законодавства України у межах заходів з декомунізації та дерусифікації обʼєктів метрополітену.

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