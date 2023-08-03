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У Харкові зі станції метро «Армійська» прибрали радянські зірки
Співробітниками КП «Харківський метрополітен» були демонтовані елементи декоративного оздоблення колійних стін у вигляді пʼятикутних зірок на станції «Армійська».
Про це повідомили у Харківському метрополітені.
Замість зірок було встановлено нові декоративні елементи оздоблення у вигляді герба міста Харкова та Державного герба України.
Вказані роботи було виконано у звʼязку з необхідністю дотримання норм законодавства України у межах заходів з декомунізації та дерусифікації обʼєктів метрополітену.