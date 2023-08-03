У провулку Іскринському міняють тепломагістраль, яка прослужила більш ніж 50 років

Робітники КП «Харківські теплові мережі» міняють 700 м теплової магістралі у провулку Іскринському в Салтівському районі.

Замість старої металевої труби, яка прослужила понад 50 років, там кладуть сучасну, попередньоізольовану, діаметром 500 мм, що дозволить значно скоротити втрати тепла, повідомляє міськрада.

На ХТМ зазначили, що ця магістраль подає тепло на так звану Стару Салтівку – приблизно на 120 об’єктів. Планові роботи продовжуються за графіком і завершаться до 1 вересня.

Всього у Салтівському районі – близько 400 км внутрішньоквартальних та магістральних тепломереж. Цього року заплановано 33 перекладання труб загальною довжиною 14 км, і 70% робіт уже виконані. Також у планах – реконструювати п’ять теплових пунктів та три котельні. Крім того, 860 з 1100 житлових будинків вже підготували до нового опалювального сезону.

Агентство Телевидения Новости