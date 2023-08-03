На Харківщині під авіаційними та артобстрілами залишаються більш ніж 10 населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 3 серпня. 526 доба війни.

Протягом доби російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, усі 15 ворожих «шахедів» було знищено. Також ворог завдав 1 ракетного, 47 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення.

Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Ветеринарного, Харкова, Веселого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Карповичі та Тимоновичі Чернігівської області; Бачівськ, Вишеньки, Волфине, Кіндратівка, Покровка Сумської області та Уди, Тернова, Плетенівка, Охрімівка, Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Западне, Петропавлівка та Подоли Харківської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 1 пункт управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони, 3 склади боєприпасів ворога.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости