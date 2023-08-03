Куп’янський район: після чергового обстрілу села Петропавлівка сталася пожежа

3 серпня близько 18:00 ворог завдав масованого артилерійського удару по селу Петропавлівка Куп’янського району.

Внаслідок обстрілів на території приватного сектору загорівся дах житлового будинку та дві господарчих споруди, повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області. Загальна площа пожежі склала близько 500 кв. метрів.

До ліквідації пожежі були залучені 16 чоловік особового складу ДСНС та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки з підрозділів міста Куп’янська та селища Дворічна.

О 19:30 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости