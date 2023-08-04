Окупанти завдали удару керованою авіабомбою по селу в Ізюмському районі

Протягом минулої доби ворог масовано з артилерії, мінометів, танків, використовуючи КАБ та ракетне озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Бударки Чугуївського району внаслідок обстрілу з танка сталася пожежа у приватному домоволодінні.

По селу Чернещина Ізюмського району ворог завдав удару керованою авіабомбою, пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок обстрілу смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди.

У селі Петропавлівка Куп’янського району через обстріли сталася масштабна пожежа у будинку, пошкоджено гараж та 2 господарчі споруди.

Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

В області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости