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На Харківщині ремонтують одну з найважливіших трас

На Харківщині ремонтують одну з найважливіших трас

На дорозі Т-21-03 Харків – Золочів – КПП «Олександрівка» працює дорожня техніка: в рамках співфінансування Служби відновлення та Дергачівської територіальної громади виконуються роботи з улаштування покриття з асфальтобетонної суміші.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Це важливий логістичний маршрут, який з‘єднує місто Харків з селищем Золочів та іншими прикордонними селами області.

Усі роботи виконуються в рамках експлуатаційного утримання та з мінімальними капіталовкладеннями для досягнення нормативного рівню проїзду.

Агентство Телевидения Новости

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