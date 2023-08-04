Польща закриває кордон для українських сільгосптоварів після 15 вересня

Якщо Європейська комісія відмовиться продовжити ембаго на імпорт українських зернових до ЄС після 15 вересня, Польща закриє кордон самостійно. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс виданню PAP, пише УНН.

Телюс відзначив, що Польша хоче і допомагає Україні, однак добробут польських фермерів у пріоритеті. На його думку, рішення про закриття кордону для українських сільськогосподарських товарів ухвалять й інші прифронтові країни.

«Навіть якщо Європейська комісія не прийме такого рішення, ми закриємо кордон для українських продуктів після 15 вересня. Я думаю, що деякі з 5 прифронтових країн зроблять те саме. Це не проти когось, а в інтересах добробуту польських фермерів», — цитує Роберта Телюса твітер Міністерства сільського господарства та розвитку Польші.

15 квітня, у Польщі відбувся з’їзд фермерів, після якого керівництво країни прийняло одностороннє рішення про тимчасове припинення ввезення будь-якої сільськогосподарської продукції з України, зокрема тієї, що йде транзитом.

Як повідомляли напередодні українські та польські ЗМІ, 2 серпня відбулись переговори аграрних міністрів Польщі та України Роберта Телюса і Миколи Сольського. Під час цієї зустрічі вони звірили обсяги транзиту українських сільгосптоварів через територію Польщі. За інформацією польської сторони, транзит українського зерна у лютому 2023 року склав 114 тис. тонн, а в червні — 260 тис. тонн. Поляки переконані, що це вагомий аргумент у продовженні заборони на експорт української пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику до п’яти прифронтових країн. Мова йде про Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію та Болгарію.

Телюс запропонував заходи щодо полегшення транзиту українських зернових до морських портів різних країн ЄС. Українська сторона пообіцяла найближчим часом представити власний проект детальних рішень.

Що передувало

Єврокомісія заборонила імпорт української сільгосппродукції до Польші, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії у травні 2023 року. 5 червня дію заборони продовжили. Однак, її термін спливе 15 вересня 2023 року.

Міністри сільського господарства п’яти країн ЄС 19 липня ухвалили у Варшаві спільну заяву, в якій наполягають на продовженні до кінця року ембарго на ввезення українського зерна.

Водночас Україна виступила категорично проти поновлення Євросоюзом цієї заборони, натомість запропонувала провадити «зернову ініціативу» за новим маршрутом. Український посол у Туреччині Василь Боднар висунув пропозцію продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи в тристоронньому форматі спільно з Туреччиною та ООН. Аби українське зерно експортували через територіальні води Болгарії і Румунії.

Посол також зазначив, що українська влада намагається розв’язувати проблему з ринком зерна. МЗС України тісно співпрацює з ООН, аби знайти способи продовжити зернову ініціативу.

Агентство Телевидения Новости