Ремонт колектора на проспекті Гагаріна, який тривав два 2,5 місяці, в міськраді назвали «рекордно швидким»

За два з половиною місяці фахівці КП «Харківводоканал» замінили 600 м трубопроводу на проспекті Гагаріна.

Як повідомив харківський міський голова Ігор Терехов, зараз робітники виконують зворотне засипання та готуються укладати асфальт в один етап на всій ділянці.

Мер підкреслив, що в пошкодженні колектора, як і в багатьох інших руйнуваннях, винні російські окупанти.

«На обвал колектору прямо вплинули ворожі обстріли енергетичної інфраструктури взимку, які спричинили аварійні відключення світла на стратегічних міських об’єктах та перепади тиску в підземних комунікаціях. Крім того, не можу не відзначити наших комунальників. Співвідношення вже виконаного ними обсягу робіт до проміжку витраченого на ці роботи часу об’єктивно заслуговує на похвалу. Тим більше, зважаючи на обставини, в яких усім нам доводиться жити і працювати зараз», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости