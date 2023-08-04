Мріяв повернути СРСР та бажав смерті українцям: в селищі під Харковом викрито чергового шанувальника рф

За даними слідства, мешканець села Липкуватівка Харківського району систематично поширював на особистих сторінках у соціальних мережах дописи на підтримку рф. Крім того, він активно репостив публікації з символікою комуністичного тоталітарного режиму.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Наприклад, в одному з поширених дописів підозрюваний зізнався, що «любит Россию». А далі було вказано: «Смелая русская девушка 9 мая в Мюнхене взяла в руки наш, российский флаг и станцевала «Калинку» на фоне орущих ей в след жовто-блакитных бешенцев, собравшихся, чтобы испортить наш священный праздник Победы». Також підозрюваний ставив лайки на дописи про те, щоб «бандеровцы сдохли, а украинские земли сровняли с землей».

Проте і на цьому злочинна «кар‘єра» чоловіка не закінчилась. На території його домоволодіння правоохоронці виявило понад 100 набоїв.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом поширення, а також публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірним, заперечення збройної агресії рф проти України та за фактом незаконного придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. ч. 1, 2 ст. 436-1, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2, ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости