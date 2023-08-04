Опікуватимуться родинами загиблих та полонених захисників: в Золочівській громаді створили громадську організацію

В Золочівській громаді створили громадську організацію, що опікуватиметься родинами загиблих, полонених та зниклих безвісти захисників України.

Про це повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

На зборах визначилися з назвою, проголосували за устав, обрали керівний склад. Очолить організацію матір загиблого прикордонника Валентина Постольна.

«Родинам, що втратили найрідніших людей, дуже потрібна підтримка: юридичні консультації, з’ясування долі військових, оздоровлення, подолання якихось бюрократичних перепон, та й просто вчасно сказане добре слово допомагають справитися з бідою і жити далі. Також на часі створення музейної експозиції, Меморіалу Пам’яті полеглих Героїв», зазначив Віктор Коваленко.

Агентство Телевидения Новости