Харківського антимайданівця, який закликав до створення «ХНР», засудили на 4 роки

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини харків’янина, який вчинив злочин проти основ національної безпеки – посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Йдеться про 37-річного мешканця Харкова Олексія Корнєва, активіста місцевого антимайдану, який у кінці 2014 року втік до росії і з того часу мешкає на території держави-агресора.

Встановлено, що у квітні 2015 року, перебуваючи у російській столиці москві, цей зловмисник брав участь у круглому столі на тему «створення комітету політичних емігрантів Харківщини». Під час цього публічного заходу він закликав усі організації та структури, що визнають так звану «харківську народну республіку», об’єднатися для створення тимчасового уряду не підконтрольного Україні для побудови на території Харківської області квазідержавного утворення «ХНР» та незаконного приєднання до нього інших регіонів України.

За даними фактами слідчі Служби безпеки проводили розслідування за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Ініційовані співробітниками СБУ судово-портретна та дві судово-лінгвістичні експертизи підтвердили протиправний характер цих закликів та особисту причетність до них Олексія Корнєва.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 37-річного чоловіка у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України): зловмисника засуджено до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Оскільки засуджений наразі перебуває на території росії, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.

Слідчі дії проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости