Загинув у власному будинку під час ворожого обстрілу: під Харковом ексгумували тіло чоловіка

10 квітня минулого року під час обстрілу з боку зс рф у смт Слатине Харківського району загинув 46-річний місцевий мешканець.

Під час ворожого обстрілу чоловік перебував у власному будинку, куди влучив снаряд. Мирний житель загинув на місці, повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області.

4 серпня 2023 року прокурор Дергачівської окружної прокуратури та слідчий СВ ВП 3 ХРУП 3 ГУНП в Харківській області ексгумували труп.

Для встановлення причини смерті та проведення судово-медичної експертизи труп направлено до моргу ХОБСМЕ.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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