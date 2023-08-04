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Підроблене посвідчення водія пред’явив чоловік патрульним у Харкові вночі
Сьогодні вночі, під час патрулювання Салтівського району міста, патрульні зупинили автомобіль SsangYong за порушення комендантської години.
Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів, повідомляє патрульна поліція Харківської області.
Згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі, а сам кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія.
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.