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У Харкові під час комендантської години патрульні затримали водія фальшивими документами

У Харкові під час комендантської години патрульні затримали водія фальшивими документами

Вночі 4 серпня під час патрулювання Салтівського району Харкова патрульні зупинили автомобіль SsangYong за порушення комендантської години.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів, повідомили в пресслужбі УПП Харківської області.

Згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі, а сам кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія.

Для встановлення всіх обставин патрульні  викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости

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