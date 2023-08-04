У Харкові під час комендантської години патрульні затримали водія фальшивими документами

Вночі 4 серпня під час патрулювання Салтівського району Харкова патрульні зупинили автомобіль SsangYong за порушення комендантської години.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів, повідомили в пресслужбі УПП Харківської області.

Згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі, а сам кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости