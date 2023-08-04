Латвія має намір попросити тисячі російських громадян покинути країну

Управління у справах громадянства та міграції (PMLP) Латвії у вересні надішле шістьом тисячам російських громадян листи з проханням покинути країну.

Як пише «Європейська правда», про це заявив голова Комісії Сейму з громадянства, міграції та згуртування суспільства Інгмарс Лідака, повідомляє LSM.

«Це люди, які не виявили жодного бажання – ні складати іспит, ні отримати тимчасову посвідку на проживання. Тобто ті, які мовчать. Якщо дивитися на закон, який він зараз є, то PMLP просто повинне висилати вимогу покинути країну протягом трьох місяців”, – зазначив Лідака.

«Якщо у людини немає прав перебувати в країні, то потрібно виїжджати в країну, де у людини є право на перебування. Час для виїзду – три місяці. Він дається для того, щоб людина могла виїхати без поспіху.

Якщо людина продовжує перебувати в Латвії незаконно, то може настати момент, коли державні структури про це дізнаються і, відповідно, нагадають про те, що потрібно виїжджати.

Кримінальна відповідальність не передбачена, але передбачена адміністративна, тож людину можуть оштрафувати», – заявив заступник держсекретаря МВС Вілніс Вітоліньш.

Такі громадяни можуть отримати будь-який інший дозвіл на перебування в Латвії, наприклад, візу або тимчасову посвідку на проживання.

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