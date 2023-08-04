Національний банк присвятив обігову пам’ятну монету воїнам ППО

Напередодні Дня Повітряних сил ЗСУ Національний банк презентував нову обігову пам’ятну монету ППО – надійний щит України.

На реверсі 10-гривневої монети зображено пускову установку Patriot на фоні стилізованого радара, повідомляє Кореспондент.

За своїми характеристиками монета ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал, рік карбування та герб України.

Як і всі інші обігові монети новинка є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких пам’ятних монет.

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (у тому числі 500 000 штук – сувенірна продукція у вигляді спеціально оформлених роликів).

Гурт монети – рифлений.

Агентство Телевидения Новости