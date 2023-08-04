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Понад 3200 ДТП, в яких загинули 102 людини, зафіксовано з початку року на Харківщині

Понад 3200 ДТП, в яких загинули 102 людини, зафіксовано з початку року на Харківщині

З початку року на Харківщині поліцейські зафіксували понад 3200 ДТП, в яких загинули 102 людини, 911 осіб травмовані.

Про порушення на дорогах Харкова та Харківської області розповів під час брифінгу заступник начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області Євген Волошин, повідомляє поліція Харківської області.

Перевищення безпечної швидкості руху є основною причиною ДТП.

Це понад 63 % від усіх зареєстрованих автопригод.

Протягом поточного року сталося 86 ДТП з дітьми.

В аваріях 2 дитини загинули, 103 дитини отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

У 14 випадках діти були водіями транспортних засобів та не мали документів на право керування.

Поліція нагадує водіям та батькам, що забороняється перевозити без спеціальних утримуючих пристроїв на будь-якому з сидінь дітей віком до 12 років та зростом нижче 145 см.

Дітям до 14 років забороняється рухатись дорогою на велосипеді.

Агентство Телевидения Новости

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