Понад 3200 ДТП, в яких загинули 102 людини, зафіксовано з початку року на Харківщині
З початку року на Харківщині поліцейські зафіксували понад 3200 ДТП, в яких загинули 102 людини, 911 осіб травмовані.
Про порушення на дорогах Харкова та Харківської області розповів під час брифінгу заступник начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області Євген Волошин, повідомляє поліція Харківської області.
Перевищення безпечної швидкості руху є основною причиною ДТП.
Це понад 63 % від усіх зареєстрованих автопригод.
Протягом поточного року сталося 86 ДТП з дітьми.
В аваріях 2 дитини загинули, 103 дитини отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
У 14 випадках діти були водіями транспортних засобів та не мали документів на право керування.
Поліція нагадує водіям та батькам, що забороняється перевозити без спеціальних утримуючих пристроїв на будь-якому з сидінь дітей віком до 12 років та зростом нижче 145 см.
Дітям до 14 років забороняється рухатись дорогою на велосипеді.