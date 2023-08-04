Зсув ґрунту у Грузії: кількість загиблих зросла до 11

Трагедія сталася 3 серпня близько 15:15 у районі курортного селища Шові у високогірному регіоні Рача.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на телеканал Mtavari.

У регіоні пошкоджені лінії електропередачі, зруйновані дороги та мости, зв’язок працює з перебоями.

Інформацію про 11 загиблих підтвердив міністр охорони здоров’я Зураб Азарашвілі.

У зоні стихійного лиха тривають пошукові роботи – рятувальники розшукують понад 30 осіб.

В епіцентрі працюють два гелікоптери та близько 400 рятувальників.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що в пошуково-рятувальних роботах братимуть участь Сили оборони.

Агентство Телевидения Новости