Зсув ґрунту у Грузії: кількість загиблих зросла до 11
Трагедія сталася 3 серпня близько 15:15 у районі курортного селища Шові у високогірному регіоні Рача.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на телеканал Mtavari.
У регіоні пошкоджені лінії електропередачі, зруйновані дороги та мости, зв’язок працює з перебоями.
Інформацію про 11 загиблих підтвердив міністр охорони здоров’я Зураб Азарашвілі.
У зоні стихійного лиха тривають пошукові роботи – рятувальники розшукують понад 30 осіб.
В епіцентрі працюють два гелікоптери та близько 400 рятувальників.
Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що в пошуково-рятувальних роботах братимуть участь Сили оборони.