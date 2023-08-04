Два місяці після катастрофи: який вигляд сьогодні має Каховське водосховище

Два місяці тому, 6 червня, російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, внаслідок чого десятки населених пунктів як на підконтрольній, так і на окупованій території Херсонської та Миколаївської областей було затоплено.

Вода зруйнувала численні житлові будинки, ємності з нафтою тощо, пише УНІАН.

Потік прісної води проніс територіями потерпілих областей уламки, каналізаційні відходи, нафту, трупи тварин та птахів.

Після руйнування дамби Каховське водосховище обміліло, глибина знизилась приблизно на 14 метрів.

Тепер його дно активно заростає травою.

В “Укргідроенерго” наголошують, що обміління Каховського водосховища створило низку проблем: спровокувало дефіцит води в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, зруйнувало зрошувальні системи та систему забезпечення водою ставків охолоджувачів Запорізької АЕС.

Тепер, через два місяці після російського теракту, 15% проб води з поверхневих водойм на півдні країни все ще залишаються небезпечними для людини, бо не відповідають санітарним нормам.

Агентство Телевидения Новости