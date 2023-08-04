Як уникнути теплового удару чи перегрівання влітку: поради патрульних
За прогнозом Укргідрометцентру, кінець тижня буде спекотним.
Патрульна поліція України нагадує про те, як уникнути теплового удару чи перегрівання влітку:
Пийте достатньо води, навіть, коли не відчуваєте спраги. Адже у спеку тіло швидко втрачає вологу.
Намагайтеся якомога менше проводити часу на вулиці у найспекотнішу частину дня — близько полудня.
Якщо так сталося — тримайтеся тіні, носіть одяг із натуральних тканин та не забувайте про капелюх;
Не залишайте дітей, літніх людей або домашніх тварин в зачинених автомобілях. Температура всередині під час спеки подвоюється за кілька хвилин;
Завжди тримайте в авто необхідний запас ліків, якими ви зазвичай користуєтесь та кілька пляшок води.
Краще використовуйте пляшки зі скла чи металу, оскільки під час нагрівання пластику у воду потрапляють шкідливі речовини.
Правильно обирайте час для тривалих поїздок — найкраще їх здійснювати або рано-вранці, або ввечері, коли спека спаде.