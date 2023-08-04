Як уникнути теплового удару чи перегрівання влітку: поради патрульних

За прогнозом Укргідрометцентру, кінець тижня буде спекотним.

Патрульна поліція України нагадує про те, як уникнути теплового удару чи перегрівання влітку:

Пийте достатньо води, навіть, коли не відчуваєте спраги. Адже у спеку тіло швидко втрачає вологу.

Намагайтеся якомога менше проводити часу на вулиці у найспекотнішу частину дня — близько полудня.

Якщо так сталося — тримайтеся тіні, носіть одяг із натуральних тканин та не забувайте про капелюх;

Не залишайте дітей, літніх людей або домашніх тварин в зачинених автомобілях. Температура всередині під час спеки подвоюється за кілька хвилин;

Завжди тримайте в авто необхідний запас ліків, якими ви зазвичай користуєтесь та кілька пляшок води.

Краще використовуйте пляшки зі скла чи металу, оскільки під час нагрівання пластику у воду потрапляють шкідливі речовини.

Правильно обирайте час для тривалих поїздок — найкраще їх здійснювати або рано-вранці, або ввечері, коли спека спаде.

Агентство Телевидения Новости