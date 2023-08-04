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Оновлення складу метрополітену: Варшава передасть Харкову потяги

Оновлення складу метрополітену: Варшава передасть Харкову потяги

Столиця Польщі Варшава готується передати Харкову два рухомих склади метро.

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 4 серпня, повідомив у своєму телеграм-каналі, що провів зустріч із віце-мером польського міста-побратима Міхаілом Ольшевським та керівником варшавського метрополітену Єжи Лейком, пишуть на сайті міськради.

«Передав усі жахи бомбардувань, які довелося пережити харків’янам, розповів про руйнування інфраструктури та житлового сектору. І головне – ми почали роботу з передачі Харкову двох рухомих складів метро» – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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