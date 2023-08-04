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У неділю трамваї №6 та 8 тимчасово змінять маршрути

У неділю трамваї №6 та 8 тимчасово змінять маршрути

Рух трамваїв на Салтівському шосе та у пров. Салтівському буде припинений з 9:00 до 16:00 6 серпня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Агентство Телевидения Новости

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