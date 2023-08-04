Навальному дали 19 років колонії за “екстремізм”

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого Кремль звинувачує в “екстремізмі”, сьогодні, 4 серпня, отримав 19 років колонії особливого режиму.

Як повідомляє телеканал “Дождь”, звинувачення вимагало для нього 20 років позбавлення волі, пише УНІАН.

Опозиціонера звинувачували за шістьома статтями:

створення екстремістської спільноти,заклики до екстремізму,створення НКО, яка зазіхає на права громадян,фінансування екстремізму;залучення неповнолітніх до небезпечних дій та реабілітації нацизму.

Telegram-канал Baza інформує про умови утримання Навального – вони будуть дуже жорстокими:

в одиночній камері або камері на 2-4 особи з постійним світлом та додатковими ґратами на вікнах та дверях;заборона на розмови із співкамерниками;без права листування та побачень протягом перших 10 років строку;переміщення по території колонії у зігнутому положенні з наручниками за спиною під конвоєм із кількох охоронців.

Крім того, йдеться про обмежені прогулянки у закритому дворику.

Агентство Телевидения Новости