Пошкоджені будинки у Харкові можна відновити за два роки

За наявності достатнього обсягу фінансування будинки, пошкоджені внаслідок обстрілів Харкова, можна відновити за два роки.

Про це в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Різних ступенів пошкоджень зазнали близько 3,5 тис. будинків. Якщо будуть кошти, то за два роки все це можливо відновити. Це й інфраструктура, і школи, і дитячі садки», – зазначив Ігор Терехов.

Мер нагадав, що орієнтовно на відновлення Харкова необхідно 9,5 млрд доларів. За його словами, міська влада вже зараз працює над відбудовою та робить все, щоб залучити до цього міжнародну спільноту.

«Я був у Лондоні, Вашингтоні, Денвері, і Харків – на слуху. Світова спільнота його знає і вважає, що він має розвиватися», – зазначив Ігор Терехов.

За його словами, після перемоги Харків знову стане потужним науковим центром та студентською столицею України. Також чільне місце посяде розвиток індустрії, зокрема, енергетичної та військової промисловості.

Агентство Телевидения Новости