За російський паспорт та 70 тисяч рублів працювала на окупантів: підозрюється вже колишня поліцейська Харківщини

Під час окупації м. Куп’янськ російськими військовими підозрювана з власної ініціативи перейшла на бік ворога.

Будучи начальницею режимно-секретного сектору Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області вона обійняла посаду «и. о начальника отделения по работе с личным составом», повідомила Харківська обласна прокуратура.

Жінка здійснювала прийом та оформлення документів від кандидатів для добору на службу у вказаному незаконному правоохоронному органі, проводячи співбесіди із ними, комплектувала їх особові справи, формувала списки особового складу, проводила заняття з вивчення законодавства рф, складала табелі обліку робочого часу тощо.

Згодом зрадницю перепризначили на посаду «начальника отделения кадров».

За службу на ворога підозрювана отримувала щомісячно 70 тисяч російських рублів.

Крім того, наприкінці серпня минулого року зрадниця за власним бажанням отримала паспорт громадянина рф.

Перед деокупацією Харківщині жінка втекла на територію держави-агресора. Наразі вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости