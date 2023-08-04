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Відразу 2 пожежі в обстріляному прифронтовому селі Петропавлівка: ДСНС

Відразу 2 пожежі в обстріляному прифронтовому селі Петропавлівка: ДСНС

Куп’янський район: ворог продовжує нищити прифронтову Петропавлівку, спричиняючи пожежі.

04 серпня близько 13:00 ворог знову обстріляв прифронтове село Петропавлівка Куп’янського району, повідомляє ДСНС Харківської області.

Цього разу виникло майже відразу 2 пожежі.

Перша з них трапилась на території одного з фермерських господарств, де горіли господарча споруда та неексплуатуєма будівля зерносушилки на загальній площі 400 кв.м.

З вогнем боролись рятувальники 44-ї пожежно-рятувальної частини у складі 12 чоловік особового складу ДСНС і 3 одиниць рятувальної техніки.

О 14:05 вони ліквідували дану пожежу.

Ще до її повної ліквідації одне відділення рятувальників вирушило на гасіння другої пожежі у тому ж селі.

На території приватного домоволодіння також горіла господарча споруда.

Площа горіння склала 70 кв.м. Дану пожежу загасили о 15:12.Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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