Мешканці Мелітополя скаржаться на постійний трупний сморід: рф використовує мобільні крематорії

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Кучерівка та Куп’янськ Харківської області, повідомляє Генштаб.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Бочкове на Харківщині.

На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в районах Кліщіївка та Курдюмівка.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Григорівка, Маркове та Іванівське Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ворог продовжує приховувати свої втрати. Для цього активно використовує мобільні крематорії.

Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює у північно-східній частині окупованого міста Мелітополь Запорізької області, при цьому перевезення тіл загиблих окупантів здійснюється бортовими вантажівками.

Крім того, місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід в місті, особливо вночі.

Агентство Телевидения Новости