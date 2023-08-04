Займалась оформленням фейкової групи інвалідності «під ключ»: жінку очікує суд

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо жінки за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Наприкінці минулого року до реєстраторки медичної обласної МСЕК №4 КЗОЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» звернулась жінка з проханням «надати допомогу» в отриманні групи інвалідності її чоловіком, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачена зазначила, що вирішить це питання та оголосила суму у розмірі 2000 доларів США: замовниця погодилась на пропозицію медспівробітниці.

За гроші вона організувала процес оформлення фальсифікованої документації у медичних установах Харківщини.

Правоохоронці затримали організаторку під час одержання від замовниці частини обумовленої суми — 1 тис. доларів США.

Під час санкціонованих обшуків за місцем роботи, мешкання та в автомобілі фігурантки виявлено фальсифіковану медичну документацію, а також гроші в національній та іноземній валюті на загальну суму понад пів мільйона гривень.

Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости