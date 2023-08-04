Представлявся лікарем та просив гроші на операції: у Харкові затримали підозрюваного в серії шахрайств

До Харківського РУП № 3 (Олексіївка) надійшло звернення від жінки про те, що ввечері 7 червня до неї зателефонував невідомий. Чоловік представився лікарем та повідомив, що подрузі необхідні гроші на операцію та до неї приїде чоловік, якому необхідно передати гроші.

Того ж дня до жінки приїхав невідомий, якому вона віддала 17000 гривень, 500 доларів США та 200 євро, повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів з залученням можливостей управління кримінального аналізу поліцейські встановили особу причетну до скоєння злочину. Ним виявився 47-річний харків’янин.

Під час обшуку за місцем його мешкання поліцейські вилучили предмети та речі, що підтверджують злочинну діяльність чоловіка.

4 серпня співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно з працівниками Харківського РУП № 3, полку поліції особливого призначення провели санкціонований обшук за місцем мешкання зловмисника. Поліцейські вилучили мобільні телефони, сім-карти та інші предмети та речі, що підтверджують злочинну діяльність чоловіка.

Встановлена причетність зловмисника до скоєння ще трьох фактів аналогічних шахрайств, де він представлявся лікарем та просив гроші на операції.

Поліція звертається до тих, хто став жертвою такого злочину з проханням повідомити до поліції за номером 102, 097-965-39-12 чи іншим зручним способом.

Агентство Телевидения Новости