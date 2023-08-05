Біля Кримського мосту підбито російський танкер: у судна – пробоїна

Атакований морським безпілотником у Керченській протоці російський танкер “SIG” отримав пробоїну в районі машинного відділення.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на російські видання «РИА Новости» і «ТАСС».

Танкер отримав пробоїну, однак загрози затоплення судна немає, було затоплено машинне відділення.

За даними видання, екіпаж залишається на судні, ніхто не постраждав.

Telegram-канал “Baza” опублікував фотографії зсередини пошкодженого танкера.

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