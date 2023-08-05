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Біля Кримського мосту підбито російський танкер: у судна – пробоїна
Атакований морським безпілотником у Керченській протоці російський танкер “SIG” отримав пробоїну в районі машинного відділення.
Про це повідомляє Українська правда із посиланням на російські видання «РИА Новости» і «ТАСС».
Танкер отримав пробоїну, однак загрози затоплення судна немає, було затоплено машинне відділення.
За даними видання, екіпаж залишається на судні, ніхто не постраждав.
Telegram-канал “Baza” опублікував фотографії зсередини пошкодженого танкера.