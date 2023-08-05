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Україна отримає від Литви пускові установки до NASAMS у новому пакеті допомоги
Литва напередодні повідомила про виділення Україні чергового пакета військової допомоги.
Про це йдеться у заяві литовського Міністерства оборони, повідомляє «Європейська правда».
До нового пакета увійдуть пускові установки до зенітно-ракетних комплексів NASAMS, антидронові системи та інше обладнання.
У відомстві нагадали, що за останні сім місяців Литва передала Україні гелікоптери Мі-8, зенітні гармати L-70 з боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони набоїв та боєприпаси до гранатометів.
Крім того, Литва бере активну участь у навчаннях українських військових, надає медичне лікування та реабілітацію.