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Оголені фото від незнайомців: в Instagram ввели обмеження

Оголені фото від незнайомців: в Instagram ввели обмеження

Нова функція Instagram захищає користувачів від небажаних зображень і відео в повідомленнях.

Instagram запустив нову функцію, яка захищатиме користувачів від небажаних зображень і відео в особистих повідомленнях від незнайомих людей, – повідомляє Судово-юридична газета із посиланням на TechCrunch.

«З цією новою функцією користувачі, які хочуть надсилати особисті повідомлення людям, які не стежать за ними, зіткнуться з двома новими обмеженнями.

По-перше, замість того, щоб надсилати необмежену кількість запитів тим, хто не є вашим фоловером, тепер ви зможете надіслати їм лише одне повідомлення.

Ви зможете продовжувати надсилати йому повідомлення лише після того, як він прийме ваше запрошення до чату.

По-друге, запити тепер обмежені лише текстом, що означає, що ви можете надсилати зображення, відео або голосові повідомлення тому, хто не підписаний на вас, лише після того, як він прийняв ваше запрошення в чат», – йдеться у повідомленні.

Instagram заявляє, що завдяки цим новим обмеженням люди більше не отримуватимуть небажаних зображень чи відео від користувачів, на яких вони не підписані, а незнайомці не зможуть постійно надсилати їм повідомлення.

Нова функція буде особливо корисною для жінок, оскільки вони часто отримують небажані оголені фото в повідомленнях.

Агентство Телевидения Новости

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