133 мільйони гривень компенсації призначили на відновлення житла: ХОВА

На сьогодні від жителів Харківської області надійшло загалом близько 12 тисяч заявок на отримання компенсації в межах програми єВідновлення за пошкоджене майно.

Про це під час брифінгу розповів директор Департаменту містобудування та архітектури Харківської ОВА Антон Коротовських.

«У Харківській області зареєстровано понад 4000 багатоквартирних і майже 10 тисяч індивідуальних житлових будинків з різними ступенями пошкоджень.

За програмою єВідновлення для власників такого майна діє система компенсацій, розмір якої складає до 200 тисяч гривень.

Станом на сьогодні 1652 заявки від жителів області отримали позитивне рішення щодо виплати компенсацій на загальну суму 132,9 мільйона гривень», – розповів Антон Коротовських.

Агентство Телевидения Новости