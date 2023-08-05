Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:40
Просмотров: 35

У Казахстані пропонують заборонити товари з символами Z, V та ПВК «Вагнера»

У Казахстані пропонують заборонити товари з символами Z, V та ПВК «Вагнера»

Влада Казахстану обговорює можливість заборонити товари з російськими воєнними символами. Мова йде про символи Z, V та ПВК «Вагнера».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NUR.

У Генеральній прокуратурі Казахстану пропонують заборонити товари з «етнополітизованою символікою».

«У 2022 році у зв’язку з російсько-українським конфліктом, що почався в Казахстані, почастішали факти демонстрації, зокрема, на одязі, іграшках, транспортних засобах символіки Z або V», – заявили у прокуратурі.

Також у Казахстані побільшало реклами та товарів, зокрема дитячих, з висловами «Армія росії» та іншими, які, на думку правоохоронців, викликають неоднозначну реакцію в суспільстві.

Тому прокуратура запропонувала уряду заборонити виготовлення, ввезення, перевезення та розповсюдження в Казахстані продукції з символами, які використовуються «у збройних конфліктах, у військових чи інших насильницьких діях проти суверенітету та політичного режиму іншої держави».

Також пропонується ввести адміністративну відповідальність у випадку порушення.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 