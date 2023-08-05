У Казахстані пропонують заборонити товари з символами Z, V та ПВК «Вагнера»

Влада Казахстану обговорює можливість заборонити товари з російськими воєнними символами. Мова йде про символи Z, V та ПВК «Вагнера».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NUR.

У Генеральній прокуратурі Казахстану пропонують заборонити товари з «етнополітизованою символікою».

«У 2022 році у зв’язку з російсько-українським конфліктом, що почався в Казахстані, почастішали факти демонстрації, зокрема, на одязі, іграшках, транспортних засобах символіки Z або V», – заявили у прокуратурі.

Також у Казахстані побільшало реклами та товарів, зокрема дитячих, з висловами «Армія росії» та іншими, які, на думку правоохоронців, викликають неоднозначну реакцію в суспільстві.

Тому прокуратура запропонувала уряду заборонити виготовлення, ввезення, перевезення та розповсюдження в Казахстані продукції з символами, які використовуються «у збройних конфліктах, у військових чи інших насильницьких діях проти суверенітету та політичного режиму іншої держави».

Також пропонується ввести адміністративну відповідальність у випадку порушення.

Агентство Телевидения Новости