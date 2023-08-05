«Гонщикам» за гучні звуки штраф від 17 тисяч гривень: Рада зареєструвала законопроєкт
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який встановлює адміністративну відповідальність за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму.
За це буде штраф 17 000 грн, за повторне – 34 000 з позбавлення прав до 6 місяців, повідомляє Судово-юридична газета із посиланням на нардепа Давіда Арахамію.
«Гонщикам» заборонено ганяти в містах під час воєнного стану.
Але вони це продовжують робити, не розуміючи, що часи змінилися, сьогодні крутий той, хто носить форму, а не той, хто газує на світлофорах. І що гучні звуки травмують людей, які чули війну», – пояснює він.
Воднас Арахамія зазначив, що автомобілі з перевищенням допустимого рівня шуму будуть заборонені лише в населених пунктах.
За межами, як і раніше, можна буде тренуватися і проводити змагання.