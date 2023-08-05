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Україна оголосила акваторії чорноморських портів РФ зоною воєнної загрози

Україна оголосила акваторії чорноморських портів РФ зоною воєнної загрози

Україна у п’ятницю, 4 серпня, опублікувала прибережне повідомлення, яким оголосила акваторії шести російських портів у Чорному морі такими, що перебувають під воєнною загрозою.

Про це йдеться у прибережному повідомленні №118, що опубліковане на сайті Держгідрографії, повідомляє Економічна правда.

У повідомленні зазначається, що йдеться про акваторії внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань.

Підставою такого оголошення слугує наказ № 5 Військово-морських сил України від 04 серпня 2023 року.

Нагадуємо:

Після виходу з “зернової ініціативи” РФ заявила, що усі судна, які прямуватимуть в українські морські порти з 20 липня, розглядатимуться агресором як потенційні перевізники вантажів військового призначення.

Тоді ж Україна випустила дзеркальну заяву, попередивши про те, що розглядатиме всі судна, які прямуватимуть в порти РФ або окуповані українські порти, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення.

Агентство Телевидения Новости

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