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У Грузії внаслідок зсуву ґрунту загинула українка. Правоохоронці шукають її дитину

У Грузії внаслідок зсуву ґрунту загинула українка. Правоохоронці шукають її дитину

Внаслідок зсуву ґрунту в грузинському селищі Шові загинула українка. Тривають пошуки її дитини, яка також перебувала на місці трагедії.

Про це у коментарі hromadske повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Там зазначили, що українське посольство у Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє з грузинською владою, аби підготуватися до репатріації тіла.

Паралельно перевіряють, чи не було інших українців у селищі Шові.

Як вже повідомляло АТН, ссув грунту стався у Грузії у селищі Шові — курортному селищі у високогірному регіоні Рача-Лечхумі та Квемо Сванеті. Курорт Шові розташовується на висоті 1,5 тисячі метрів над рівнем моря.

Агентство Телевидения Новости

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