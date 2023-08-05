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Любителька грибів в тяжкому стані госпіталізована в Харківській області

Любителька грибів в тяжкому стані госпіталізована в Харківській області

У Харківській області зареєстрований перший в поточному році випадок отруєння людини дикорослими грибами.

Пенсіонерка, що мешкає у селі Верхній Салтів Чугуївського району, вживала гриби, зібрані у місцевому лісі, повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Через добу у хворої виникли симптоми отруєння: загальна слабкість, нудота, блювання, діарея.

За медичною допомогою хвора не зверталась протягом п’яти днів, впродовж яких стан здоров’я погіршився до повної непритомності.

Постраждала в тяжкому стані госпіталізована до спеціалізованого закладу охорони здоров’я.

Агентство Телевидения Новости

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