Повінь у Словенії: кілька селищ досі відрізані від світу

У постраждалих від повені районах Словенії рівень води залишається високим, рятувальники досі не можуть дістатися у деякі селища.

На допомогу залучили армію, Про це повідомляє RTV SLO, пише «Європейська правда».

Погода надалі має покращитися, але після нічних злив вода у річках Сава і Крка знову піднялася.

Деякі селища в долині річки Межиця та частині Верхньосавинської долини досі відрізані від світу і без мобільного зв’язку, рятувальники та армія намагаються дістатися туди.

Також проводять евакуацію гелікоптерами із затопленого Камніка.

У районах, де вода почала спадати, залишається велика загроза зсувів.

В уряді оцінюють збитки від стихійного лиха у щонайменш пів мільйона євро.

Серйозно постраждали будинки людей, заклади, дороги, енергетична інфраструктура.

Тисячі людей у постраждалих районах досі без світла.

Повені на півночі Словенії почалися у четвер внаслідок сильних злив, від стихії загинуло троє людей – словенець і туристи з Нідерландів.

Агентство Телевидения Новости