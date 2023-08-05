В Індустріальному районі затримано злодія: зрізав силовий кабель

Сьогодні вдень, під час патрулювання Індустріального району міста, патрульні отримали виклик “Спрацювання сигналізації”.

Також сигналізація спрацювала й у сусідньому будинку, повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Під час огляду шахт зв’язку та підвалів обох будинків, у підвалі будинку поліцейські виявили громадянина.

Поряд з чоловіком лежали інструменти та змотаний силовий кабель.

Для з’ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Надалі всі обставини встановлюватимуть слідчі.

Агентство Телевидения Новости