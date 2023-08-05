Сегодня 15:14
Просмотров: 85
В Індустріальному районі затримано злодія: зрізав силовий кабель
Сьогодні вдень, під час патрулювання Індустріального району міста, патрульні отримали виклик “Спрацювання сигналізації”.
Також сигналізація спрацювала й у сусідньому будинку, повідомляє патрульна поліція Харківської області.
Під час огляду шахт зв’язку та підвалів обох будинків, у підвалі будинку поліцейські виявили громадянина.
Поряд з чоловіком лежали інструменти та змотаний силовий кабель.
Для з’ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Надалі всі обставини встановлюватимуть слідчі.