Спортсменки з Харківщини вибороли «бронзу» на чемпіонаті Європи з артистичного плавання

Юніорський чемпіонат Європи з артистичного плавання проходить у Португалії.

В довільній програмі дуетів харків’янки Амелія Волинська та Аліса Кулик посіли третє місце, повідомляють в ХОВА.

Золоті медалі в цьому виді програми виборов дует з Греції, а друге місце посіли італійки.

Сьогодні юніорська збірна України з артистичного плавання боротиметься за призові місця в акробатичній групі.

До складу збірної входять 6 спортсменок з Харківщини.

Агентство Телевидения Новости