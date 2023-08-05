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Спортсменки з Харківщини вибороли «бронзу» на чемпіонаті Європи з артистичного плавання
Юніорський чемпіонат Європи з артистичного плавання проходить у Португалії.
В довільній програмі дуетів харків’янки Амелія Волинська та Аліса Кулик посіли третє місце, повідомляють в ХОВА.
Золоті медалі в цьому виді програми виборов дует з Греції, а друге місце посіли італійки.
Сьогодні юніорська збірна України з артистичного плавання боротиметься за призові місця в акробатичній групі.
До складу збірної входять 6 спортсменок з Харківщини.