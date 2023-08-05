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У Саудівській Аравії розпочався саміт щодо війни рф в Україні

У Саудівській Аравії розпочався саміт щодо війни рф в Україні

Участь в ньому візьмуть представники майже з 40 країн.

У Саудівській Аравії почалися дводенний мирний саміт щодо України.

Він проходитиме у місті Джидда п’ятого та шостого серпня, повідомляє Дзеркало тижня із посиланням на саудівське видання Al Arabiya.

Зазначається, що у саміті беруть участь радники з національної безпеки та інші високопоставлені чиновники з приблизно 40 країн.

Серед них і ті, що не входять до західного табору – зокрема, Китай, Індія, Індонезія, Мексика, Чилі, ПАР. Участь Китаю глава МЗС України назвав “суперпроривом”.

В той же час у форумі не візьме участі країна-агресорка.

Проте Кремль заявив, що буде “стежити” за перебігом зустрічі.

Як відомо, дводенна зустріч є частиною дипломатичної ініціативи України, спрямованої на те, щоб заручитися підтримкою не тільки основних західних партнерів, а й країн Півдня, які не бажають обирати сторону у конфлікті.

При цьому Україна та її союзники сподіваються, що на зустрічі в Джидді будуть узгоджені ключові принципи припинення війни росії проти України.

Агентство Телевидения Новости

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